«Эдмонтон» вырвал победу у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:4. В первом периоде «Блюз» открыли счёт благодаря броску Джордана Кайру в большинстве на 15-й минуте, но за 5 секунд до перерыва Коннор Макдэвид счёт сравнял.

Во втором периоде Леон Драйзатль на 23-й минуте реализовал большинство, выведя «Эдмонтон» вперёд. «Сент-Луис» сравнял счёт благодаря Роберту Бортуццо. На 37-й минуте «Ойлерз» отличились дважды в течение 7 секунд: голы забили Райан Нюджент-Хопкинс и Райан Маклеод.

В третьем периоде по шайбе забросили два российских хоккеиста «Блюз»: на 45-й минуте отличился Иван Барбашев, на 48-й — Владимир Тарасенко. Однако равный счёт «Блюз» удержать до овертайма не смогли. За 28 секунд до сирены Кайлер Ямамото принёс «Эдмонтону» победу в основное время.

Помимо Барбашева и Тарасенко, у «Сент-Луиса» очки набрал и Павел Бучневич, сделавший две голевые передачи. Также в составе команды на лёд вышел Клим Костин, отыгравший менее пяти минут.