«Калгари» одержал сухую победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:0. Голами в составе «Флэймз» отметились Эндрю Манджапане (17-я минута), Элиас Линдхольм (25-я), Мэттью Ткачук (50-я) и Никита Задоров (42-я).

В составе «Сенаторз» на лёд выходили защитник Артём Зуб, игравший в первом звене, и форвард Егор Соколов (3-е звено).

В таблице Западной конференции «Калгари» поднялся на четвёртое место с 20 очками. «Оттава» — последняя на «Востоке» с 9 очками.

Ещё в одной встрече «Бостон» обыграл «Монреаль», забросив 4 шайбы в третьем периоде. «Канадиенс» после первого периода вели 1:0 благодаря точному броску Джоэла Армиа (9-я минута). Во втором периоде команды обменялись голами: на шайбу Чарльза Макэвоя (29-я) «Монреаль» ответил броском Майкла Пеццетты (37-я).

В третьем периоде Макэвой оформил дубль (43-я), затем Чарли Койл забросил две шайбы подряд (46-я и 50-я) и Тэйлор Холл поразил пустые ворота (59-я). В составе «Монреаля» около 16 минут отыграл защитник Александр Романов.