«Рейнджерс» вырвал победу по буллитам у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:3. Счёт открыл форвард «Дэвилз» Йеспер Братт (16-я минута). Во втором периоде нью-йоркская команда вышла вперёд благодаря голам Адама Фокса (24-я) и Алексиса Лафренье (32-я). До второго перерыва Дуги Хэмилтон сравнял счёт, реализовав большинство на 34-й минуте.

В третьем периоде команды обменялись голами: у «Рейнджерс» отличился Каапо Какко (47-я), у «Нью-Джерси» — Павел Заха (58-я).

В серии буллитов «Рейнджерс» были удачливее, победный бросок реализовал Крис Крайдер. В составе победителей на лёд выходил Артемий Панарин, который очков не набрал, но справился со своим буллитом. Ворота команды защищал Александр Георгиев. Он отразил 24 броска из 27, а также 4 послематчевых буллита из 7.

«Рейнджерс» поднялись в таблице Восточной конференции на четвёртое место с 21 очком после 15 игр. «Нью-Джерси» с 17 очками после 14 игр идёт восьмым.

Ещё в одной игре «Анахайм» победил «Ванкувер» 5:1. «Кэнакс» открыли счёт: на 8-й минуте отличился Нильс Хёгландер. После этого «Дакс» забросили пять шайб. Дубль оформил Тревор Зеграс (13-я и 23-я), по голу забили Сонни Милано (29-я), Адам Хенрик (60-я) и Сэм Стил (60-я).

Российский форвард «Ванкувера» Василий Подкозин отыграл 11 минут 46 секунд.

«Анахайм» поднялся на второе место в Западной конференции с 21 очком, у «Ванкувера» 12 очков и 13 строчка на «Западе».