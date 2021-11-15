Бывший футболист сборной Хорватии, бронзовый призёр ЧМ-1998 Роберт Просинечки раскритиковал игру команды России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против его страны. Хорватия победила на своём поле 1:0, единственный мяч Фёдор Кудряшов забил в свои ворота на 81-й минуте.

«Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Просинечки. — Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счет 0:0, а обороняться 90 минут невозможно».

Сборная России за все 90 минут нанесла только два удара по воротам, ни разу не попав в створ.