Во французском Гренобле состоится пятый этап серии «Гран-при» по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 19 по 21 ноября.

Стартует турнир с короткой программы у женщин, которая начнётся 19 ноября в 15:00 по московскому времени. В тот же день танцевальные дуэты покажут ритм-танец, а затем выступят мужчины и спортивные пары с короткими программами.

20 ноября состоятся произвольные программы и произвольные танцы. Закроют соревнования показательные выступления 21 ноября.

От России в турнире выступят:

Женщины: Алёна Косторная, Ксения Синицына, Анна Щербакова

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев

Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Танцы: Аннабель Морозова/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин