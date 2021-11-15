Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов оценил результат решающего матча с Хорватией (0:1) в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

Игра запомнилась российским автоголом на 81-й минуте. Защитник Федор Кудряшов направил мяч в собственные ворота.

Глебов отметил боевой настрой команды, залитое поле, грязь и неразбериху с обеих сторон во втором тайме.

«Не бывает такого, что это ошибка одного футболиста, все всегда исходит из ошибок целой команды. То есть почти каждый гол – 90-95 процентов это ошибка всей команды, сегодня этот гол назревал», – цитирует Глебова ТАСС.

По его словам, важно показать лучшую игру в следующих матчах, где уже не будет права на ошибку.

Напомним, Глебов вышел на последнюю, пятую, замену сборной России. На поле он появился вместо Даниила Фомина на 80-й минуте.

Сборная России осталась на втором месте в группе Н и сыграет в стыковых матчах. Игры пройдут в конце марта 2022 года.