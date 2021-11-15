Тренер вратарей российской команды Виталий Кафанов объяснил, когда голкипер московского «Спартака» Александр Максименко получит возможность сыграть за сборную. Специалист назвал и причины слабой игры.

Кафанов отметил, что в последний период у «Спартака» вовсе плохо с обороной, что осложняло задачи для Максименко. Эксперт считает нужным дать отдых голкиперу, ведь он провел много игр без замен.

«Может, то, что произошло – это даже нужно, чтобы разгрузить голову. Главное, чтобы от тренировок он получал удовольствие. Других рецептов нет. Он хороший вратарь. Кандидат ли он в сборную? У нас все российские вратари кандидаты», – цитирует Кафанова Чемпионат.

Он добавил, что вызов в состав будет зависеть от уровня, который будет показан в играх клуба.

Напомним, Максименко не попал на ноябрьский сбор национальной команды. В конце октября в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» в ворота голкипера попало семь мячей.