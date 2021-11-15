Защитник сборной России и турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов ограничил доступ к своим публикациям в Instagram после своего автогола в решающем матче отбора к чемпионату мира-2022 с Хорватией.

Футболист отключил функцию комментариев под своими постами в социальной сети. Последние фотографии игрок опубликовал перед встречей в Сплите. Он подписал их следующими словами: «Рабочие моменты! Готовимся к матчу с хорватами — полная концентрация!».

Кудряшов вышел на матч с Хорватией в стартовом составе. Автогол он забил на 81-й минуте, срезав мяч в ворота Матвея Сафонова.

Сборная России заняла второе место в группе Н и сыграет в стыковых матчах. Игры пройдут в конце марта 2022 года. Хорватия, благодаря вчерашней встрече, напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира.