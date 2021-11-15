Российский спортсмен Аслан Карацев опустился на две строчки в в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 15 ноября появился обновленный список с градацией атлетов.

Карацев перешел с 15-го на 17-е место. Обновленную версию опубликовали в понедельник на официальном сайте организации.

В топ-10 случилось единственное изменение. Янник Синнер из Италии, занимающий крайнюю позицию, уступил ее канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Как и раньше, лидирует серб Новак Джокович, на втором месте находится россиянин Даниил Медведев, тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев. Андрей Рублев остался на пятой позиции, Карен Хачанов — на 29-й.

Ранее, в октябре, Карацев выиграл в финале ВТБ Кубка Кремля в Москве. Он одержал победу над Марином Чиличем из Хорватии.