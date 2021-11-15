Российская гимнастка Дарья Нагорная (Спиридонова) рассказала о необычном пьедестале на победном чемпионате мира в Глазго в 2015 году. Там золотую медаль она разделила еще с тремя спортсменками.

В упражнениях на разновысоких брусьях кроме Спиридоновой завоевали россиянка Виктория Комова, китаянка Фань Илинь и американка Мэдисон Кошан. Судьи оценили выступление каждой на 15,366 балла.

«Конечно, было бы лучше стоять на первой ступени одной. Но золотая медаль – она и есть золотая, вот что самое главное. Кстати, как раз недавно была шестая годовщина с момента этого события, с награждением в Глазго. Ужас, как быстро летит время!» – цитирует Нагорную Матч ТВ.

Гимнастка является призером Олимпийских Игр в Рио, чемпионкой мира и Европы. Спортсменка объявила о завершении карьеры в феврале 2021 года. Золото Глазго осталось единственной медалью высшей пробы с мировых форумов в ее коллекции.