Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова появилась на съемочной площадке Первого канала в программе «Лучше всех». Спортсменка приняла там участие в качестве гостьи.

Известно, что героиней нового выпуска стала 5-летняя фигуристка Есения Вашурина. Ее любимая спортсменка – Щербакова, именно ее пригласили редакторы на съемки проекта, сообщает Instagram команды чемпионки.

В сети появилась совместная фотография двух героинь программы. Однако дата выхода передачи пока неизвестна.

Ранее Щербакова одержала победу на этапе Гран-при Италии в Турине. Фигуристка набрала в сумме за две программы более 236 баллов. В произвольной программе она смогла приземлить четверной флип и показала лучший результат в сезоне.