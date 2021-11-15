По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 38420 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 15 ноября выявлено всего 9 109 094 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 7,8 млн человек. Еще 256 597 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 15 ноября в Москве было выявлено 3789 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2968 новых случаях. В Московской области появилось еще 2666 человек, заболевших коронавирусом. В каждом из лидирующих регионов количество незначительно уменьшилось.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 14 человек.