Первый тренер Федора Кудряшова Валерий Подгорный поделился впечатлениями после решающего матча России с Хорватией в отборочном этапе чемпионата мира-2022. Там его воспитанник отличился автоголом и усложнил для сборной ситуацию в турнирной таблице.

Забитый мяч Кудряшова на 81-й минуте стал единственным во встрече. После этого сборная России упустила возможность пробиться в финальную часть ЧМ-2022 напрямую.

«Федька пусть не расстраивается. Ничего страшного. Такова жизнь спортсмена. Там ситуация сложная была – ему в две ноги попал мяч, а до этого у него, видимо, травма случилась», – цитирует специалиста Sport24.

Эксперт отметил, что не следует винить только Кудряшова. Важно поддержать команду, а футболистам исправить ситуацию в марте.

Сборная России заняла второе место в группе Н и сыграет в стыковых матчах. Игры пройдут в конце марта 2022 года. Хорватия, благодаря вчерашней встрече, напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира.