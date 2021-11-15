Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась, когда станет известен окончательный состав лыжной команды на Олимпийские игры в Пекине-2022.

Она отметила, что решение по спортсменам будет приниматься по итогам будущих соревнований.

«Мы объявим состав в середине января. Будем, наверное, одними из последних. Многие команды уже заранее знают, есть виды, где квоты фамильные. У нас будет проходить отбор через Кубок мира и ряд профильных гонок», – приводит слова Вяльбе Sport24.

Зимние Олимпийские Игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Программу лыжных соревнований откроет женский скиатлон 5 февраля.

Ранее сообщалось, что соревнования пройдут без иностранных болельщиков.