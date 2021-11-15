Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выделила основных соперников российской лыжной команды на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году.

По ее словам, вряд ли что-то изменится в мировом лыжном сообществе до главного старта четырехлетия. Однако Олимпиада всегда оказывается непредсказуемым стартом.

«Основным соперником будет норвежская мужская сборная. Что касается женщин, там есть только Тереза Йохауг. Также будут шведки, финки. Ииво Нисканен в прекрасной форме», – цитирует Вяльбе Sport24.

Она добавила, что у итальянцев есть хорошая мужская сборная, часть которой тренируется россиянами.

Ранее Вяльбе объявила, когда станет известен окончательный состав лыжной команды на Олимпийские Игры в Пекине-2022. Соревнования пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.