Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр-2020 по художественной гимнастике Анастасия Татарева заявила, что ее обокрали в аэропорту. Спортсменка поделилась подробностями неприятного случая.

Гимнастка рассказала, что ее рюкзак забрали прямо в аэропорту. В нем были не только iPad, MacBook, кошелек с картами и наличными, но и права с загранпаспортом.

«Разумеется сразу обратились в полицию при аэропорте: вяленько составили протокол, продержали пару часов, но камеры не показали. Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали», – пишет Татарева на своей странице в Instagram.

Девушка отметила, что приняла ситуацию близко к сердцу и не может смириться с произошедшим.

Позже Татарева в социальных сетях сообщила о прибытии в российское консульство в Барселоне для получения документов. Они понадобятся для возвращения в Россию.