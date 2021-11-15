После объявления о переходе финского нападающего Лео Комарова из «Нью-Йорк Айлендерс» в петербургский СКА появилась информация о зарплате игрока.

За остаток текущего сезона Континентальной хоккейной лиги Комаров получит 32 миллиона рублей. Его финансы в следующем году будут рассчитаны по похожему принципу, сообщает «Спорт-Экспресс».

О решении сменить чемпионат игрок объявил накануне, 14 ноября, на своей странице в Instagram. Хоккеист отметил, что оно стало одним из самых сложных за всю карьеру.

Ранее Комаров уже играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе московского «Динамо», с 2009 по 2014 год, с перерывом на один сезон. Он провел 247 встреч и совершил 128 (56+72) результативных действий.

Еще в активе спортсмена 491 матч в НХЛ, где ему удалось набрать 170 (63+107) очков при показателе полезности «+20».