Российские биатлонистки Лариса Куклина и Светлана Миронова показали одинаковый результат на контрольном спринте на сборе национальной команды в Тюмени. Спортсменки финишировали с лучшим временем.

По информации Telegram-канала Союза биатлонистов России (СБР), они показали одно и то же время — 20 минут и 8 секунд. При этом Миронова допустила один промах на стрельбе стоя, а Куклина завершила гонку с двумя рубежами с нулем.

Третьей стала Тамара Дебрушева (один промах), проиграв 17 секунд. Четвёртое место – у Валерии Васнецовой (1), пятое – у Кристины Резцовой (1).

Во вторник, 16 ноября, в Тюмени пройдет контрольный масс-старт.

Напомним, по критериям отбора на Кубок мира на этих гонках отбирается только одна спортсменка. Еще три войдут в состав по тренерскому решению. Последняя кандидатура – биатлонистка из топ-20 Кубка мира прошлого сезона.