Юная фигуристка Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, одержала свою первую победу на соревнованиях. Она стала первой на турнире в Московской области.

Спортсменка выступала среди девочек по третьему юношескому разряду. Ее прокат судьи оценили на 20,79 балла. Ранее она еще не выигрывала золотые медали на стартах.

Напомним, в начале ноября ее мать, Татьяна Навка резко раскритиковала оценки арбитров на прошлых соревнованиях. Она обвиняла судей в предвзятом отношении к дочери и считала, что рефери приняли платье и музыку за пиар-ход ее нового шоу. Навка отметила, что наряд – маленькая копия платья олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Тогда Надежда Пескова стала третьей на юношеском турнире в Лыткарино. Девочка набрала 19,28 балла.