Глава Федерации лыжных гонок России и член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Елена Вяльбе отреагировала на новость об изменении правил соревнований, связанных с регламентом обгонов. Она подчеркнула, что на такие решения может влиять только одна страна.

Ранее появилась информация о введении двух главных правил: лидирующий лыжник может выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов; когда соперники находятся рядом, каждый несет ответственность.

Вяльбе заметила, что новый регламент не сильно отличается от старого.

«Предложения, которые мы вносили в мае, даже не рассматривались рабочей группой. И мы знаем, почему. Мы привыкли к такой постановке вопроса: есть одна страна, которая в основном диктует свои правила, в том числе и правила соревнований», – приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее руководитель назвала основных конкурентов российских лыжников на Олимпиаде в Пекине. Также она рассказала, когда будет сформирован окончательный состав команды на Игры-2022.