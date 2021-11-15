Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро в танцах на льду, возобновила привычные тренировки после переноса смертельного заболевания, бактериального менингита.

По информации тренерского штаба, она постепенно начала заниматься на льду. Сроки ее полного восстановления неизвестны.

«Стараемся подготовиться к чемпионату России. Чувствует она себя хорошо, но нагрузки получает очень аккуратно. Врачи тоже запретили форсировать подготовку», – цитирует представителя тренерского штаба РИА Новости.

Напомним, в конце октября Загорски выписали из инфекционной больницы. Ранее у нее диагностировали пневмококковый менингита, заболевание головного мозга с высоким процентом летальности.