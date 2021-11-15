Экс-тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал поражение национальной команды в решающем матче с Хорватией (0:1) в отборочном этапе чемпионата мира-2022. Специалист не считает автогол личной ошибкой Кудряшова.

Забитый мяч защитника на 81-й минуте стал единственным во встрече.

«Проигрывает всегда команда, а не игрок. Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче. Болельщики не должны концентрировать всю свою обиду вокруг Федора. А ошибаются даже лучшие игроки мира», – цитирует Семина Sport24.

Эксперт добавил, что команду надо поддержать и верить в их успешное выступление в стыковых матчах.

Сборная России заняла второе место в группе Н и сыграет в стыковых матчах. Игры пройдут в конце марта 2022 года. Хорватия, благодаря вчерашней встрече, напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира.