Итак, сборная России не попала на чемпионат мира напрямую. Сказать, что произошла трагедия, нельзя. При жеребьёвке наша команда была в третьей корзине, финишировала на втором месте, дважды обыграв стоявших выше словаков. Значит задачу-минимум подопечные Валерия Карпина (а поначалу – Станислава Черчесова) выполнили. Аппетит приходит во время еды, и перед поездкой в Сплит, конечно, хотелось добыть необходимую ничью. Но скажи фанатам перед стартом отбора, что Россия займёт уверенное второе место и обеспечит себе как минимум стыки за два тура до конца квалификации, вряд ли кто-то был бы против такого расклада.

Сейчас нашей сборной предстоят стыковые матчи. Пройдут они только в марте, и за такой длинный срок может измениться очень многое. Но уже сейчас можно обозначить основные проблемы сборной и дать пять советов Валерию Карпину, как выйти в финальную стадию ЧМ-2022.

1) Определиться с капитаном

Эксперимент Карпина с переходящей капитанской повязкой выглядит интересно, особенно для любителей статистики. К примеру, вы знали, что сборная при Карпине установила рекорд по числу разных капитанов подряд? С учётом последнего матча Артёма Дзюбы на Евро-2020 серия по смене носителя повязки составила аж семь игр. И только в последней игре с Хорватией капитаном во второй раз стал Джикия. Предыдущий рекорд составлял пять матчей и был установлен в 1998 году, под руководством сперва Бориса Игнатьева, а затем Анатолия Бышовца. Светоч пошёл на эксперимент и решил передавать повязку самому возрастному футболисту на поле. В результате от эксперимента он отказался после консультации с футболистами, и вернул почётный титул Виктору Онопко.

Кто-то (например, Карпин) скажет: капитан сейчас – пустая формальность. От повязки на рукаве уровень игры футболистов не меняется. И отчасти они будут правы. Однако футбол – это не набор игровых характеристик как в компьютерном симуляторе. Самые лучшие составы сборных России были при самых харизматичных капитанах. При невероятно трудолюбивом Викторе Онопко команда Олега Романцева в середине девяностых забиралась на третье место в рейтинге ФИФА. При том же Онопко и вернувшемся Романцеве побеждала на «Стад де Франс» чемпионов мира сборную Франции и почти не проигрывала в официальных матчах.

Сергей Семак стал ключевым элементом в построениях Гуса Хиддинка. До Семака команда могла с интервалом в несколько дней сперва героически победить Англию, а затем безвольно проиграть Израилю. С Семаком сборная громко пошумела на Евро-2008, да и в отборе на ЧМ-2010 шла более чем уверенно. А проблемы у команды начались, когда Хиддинк без объяснения причин вернул повязку от Семака Аршавину. Андрей Сергеевич, конечно, гениальный нападающий, но по харизме и лидерским качествам явно уступал Сергею Богдановичу.

Ну а когда повязку в сборной получил прирождённый капитан Игорь Акинфеев, команда блестяще выступила на домашнем чемпионате мира.

Кто может стать капитаном? Сейчас сборной харизматичный капитан нужен как никогда. Им может стать Георгий Джикия (видимо, на него Карпин и планирует опираться в дальнейшем), но также стоит обратить внимание на Матвея Сафонова, который хоть и молод, но уже демонстрирует лидерские качества и в клубе, и в сборной.

2) Решить проблему с левым защитником

И дело тут совсем не в автоголе Кудряшова.

Левый защитник – бич сборной России на протяжении почти всего её существования. Кого только тренеры ни перепробовали на этой позиции. Ход конём сделал Гус Хиддинк, поставив в оборону атакующего хавбека Юрия Жиркова. Ход оказался таким сильным, что Жирков играл в сборной почти до 38 лет, пусть иногда и выпадал из состава (например, после конфликта с Леонидом Слуцким). Карпин перепробовал слева в обороне и Вячеслава Караваева, и Илью Самошникова, и Далера Кузяева (привет Черчесову на Евро-2020), и Сергея Терехова, и Фёдора Кудряшова. Плюс ещё на сборы ездили Данил Круговой и даже Арсен Адамов из последней команды РПЛ «Урала».

Да, зачастую свои коррективы вносили и травмы: казалось, Самошников станет новым основным защитником, но он пропустил из-за повреждений и октябрьские, и ноябрьские матчи. Но даже без травм чехарды на этом амплуа хватало.

Выбор Кудряшова на решающий матч с Хорватией был во многом вынужденной мерой – Терехов и Самошников выбыли, но, по всей видимости, Карпин изначально планировал доверить место слева 34-летнему защитнику «Антальяспора». Довольно спорное решение с учётом того, что Кудряшов в последнее время в клубе играет в центре, да и в сборной при Черчесове чаще выполнял функции левого центрального защитника. Для игры на отбой, возможно, не худший вариант, но вот мы и получили 2-19 по ударам и 0-5 в створ.

Кем закрыть зону? По всей видимости, лучше Ильи Самошникова сейчас у нас никого нет (ну если только Жирков чудесным образом не наберёт к марту форму себя прежнего). Хотя и он вместе с «Рубином» в последнее время выглядит неубедительно. Второй вариант – всё же перевести на левый фланг Вячеслава Караваева, тем более, что Алексей Сутормин в этом сезоне играет превосходно.

3) Определиться с флангами атаки

В семи матчах на флангах атаки сборной России в разное время действовали следующие сочетания:

Ионов — Захарян

Бакаев — Черышев

Миранчук — Черышев

Миранчук — Жемалетдинов

Жемалетдинов — Бакаев

Ионов — Бакаев

Бакаев — Захарян

Бакаев — Ерохин

Бакаев — Миранчук

Миранчук — Мостовой

Ионов – Миранчук

Итого – одиннадцать сочетаний, и это мы не берём в расчёт моменты, когда сборная перестраивала схему и действовала без фланговых форвардов.

При этом Карпин с усердием, достойным лучшего применения, делал ставку на Зелимхана Бакаева. Вы помните, чем себя успел проявить спартаковец? Разве что голом с пенальти. Да и в клубе он не играет на том уровне, чтобы регулярно претендовать на место в составе сборной.

Лучшие годы Алексея Ионова тоже позади – да он и в лучшие годы не блистал креативностью. Дениса Черышева уже надо отпустить – парень и так уже давно играет по схеме «два матча блестну – пять лечусь». Алексей Миранчук совсем зачах в «Аталанте». А в ноябре сборная России лишилась двух самых ярких фланговиков – Рифата Жемалетдинова и Арсена Захаряна. Но даже в этой ситуации Карпин продолжил ротацию состава. Не совсем понятно, почему в матче с Хорватией он снова выпустил в «старте» Бакаева, почему не дал сыграть Мостовому, который явно сейчас на кураже.

На кого сделать ставку? Разумеется, к марту всё может поменяться, но сейчас лучшими вариантами выглядят Жемалетдинов и Захарян. Рифат сдал после яркого отрезка в сентябре, но всё равно выглядит сейчас самым перспективным футболистом на правый фланг. В ноябре он не мог сыграть из-за травмы, но Карпин и до того не слишком ему доверял.

4) Найти место Миранчуку

Поначалу казалось, что Карпину предстоит решить задачу «Лэмпарда-Джеррарда»: как одновременно использовать двух звёздных плеймейкеров – Алексея Миранчука и Александра Головина. Но довольно скоро задача превратилась в уравнение с одним неизвестным: куда девать Миранчука?

В домашней игре с Хорватией Карпин пошёл на экстравагантный шаг и решил сыграть с «ложной девяткой». Но уже к перерыву понял, что Миранчук – не Фабрегас, а Россия-2021 – не Испания-2012. Впоследствии хавбек «Аталанты» выходил и под нападающими, и на обоих флангах атаки. И провёл на хорошем уровне только второй тайм матча с мёртвым Кипром.

У одного из самых звёздных российских игроков наблюдается острая нехватка игровой практики. И, к сожалению, в сборной Миранчук не блистал и раньше, когда играл более регулярно. К марту Карпину нужно решить: куда девать Миранчука?

Где место Миранчуку? Увы, но на данный момент лучшее место для Миранчука – на скамейке запасных. Хавбек не вписывается в состав сборной, а позиция в запасе для него в этом сезоне уже привычная.

Но, опять же, к марту ситуация может измениться. В прессе регулярно появляются слухи об уходе Миранчука в аренду. Если он заиграет в новом клубе, то и в сборную приедет в тонусе. При таком раскладе было бы интересно посмотреть на сочетание Головина и Миранчука под нападающим, со смещением на фланги. Это бы решило и проблему фланговых форвардов. Правда, Карпин по такой системе не играет, и такое сочетание больше напоминает схему «Зенита» в этом сезоне, с Малкомом и Клаудиньо и тремя центральными защитниками. Вряд ли Карпин откажется от схемы 4-3-3 (краткосрочный переход на три защитника в игре с Хорватией не в счёт), так что вряд ли мы увидим Головина и Миранчука на позициях «полувингеров».

5) Дать шанс Сергееву

Как вы уже поняли, все наши советы содержат сноску «но к марту всё может измениться». Однако если комплектовать состав сборной прямо сейчас, то Иван Сергеев выглядит наилучшим вариантом в атаке. Фёдор Смолов бодро сыграл в сентябре, но после возвращения в сборную перестал забивать в клубе, а в национальной команде уже не выглядел так ярко. Антон Заболотный выходит на матчи скорее по принципу «отвлечь внимание на себя». С Кипром форвард даже забил, но с Кипром вообще забили все, кто захотел.

Вопрос Артёма Дзюбы можно уже закрыть, чудес не бывает, и если 52-летний и 33-летний мужчина за несколько месяцев не смогли найти понимания, то можно его уже и не искать.

В ноябре многие фанаты были недовольны исключением из заявки Гамида Агаларова. Но нужно понимать, что в «Уфе» форвард начал сезон на кураже, а сейчас вся команда играет на него. В сборной столько же внимания ему уделяться не будет. Так что решение Карпина включить в состав Сергеева, а не лучшего бомбардира РПЛ, вряд ли вызвано «агентскими играми», как некоторые уже успели предположить.

Всё дело в том, что Иван Сергеев сейчас – наиболее сбалансированный нападающий среди всех кандидатов в сборную. Он уже несколько сезонов демонстрирует стабильную результативность, хорошо играет и сверху, и снизу, может отходить в оборону и действовать в подыгрыше. Сейчас на счету форварда не только четыре гола, но и три результативных передачи.

Решение Карпина оставить Сергеева в запасе на ноябрьские матчи выглядело логичным шагом с точки зрения психологии: всё же проще опираться на проверенных игроков, а не пускаться в эксперименты. По словам самого Карпина, он хотел выпустить Сергеева с Кипром, но не сложилось из-за вынужденных замен. Если сборной удастся наметить в феврале товарищеский матч, то проверить в деле Сергеева просто необходимо.

Как использовать Сергеева? Как минимум, при уже традиционной замене Смолова можно дать шанс не трудолюбивому, но бестолковому «столбу» Заболотному, а Сергееву. Кроме того, рекордсмен ФНЛ может выйти вторым нападающим – такое сочетание Карпин ещё не проверял в деле. В конце концов, в «Крыльях» Сергеев так и играет в связке с Сарвели. Если Иван не сдаст к концу марта, то в стыках вполне может дебютировать в составе команды.

Своих соперников по стыковым матчам Россия узнает после завершения отборочного турнира во всех группах УЕФА и после жеребьёвки, которая состоится 26 ноября. «Стыки» будут состоять из одноматчевых полуфинала и финала. Россия уже гарантировала себе «посев», так что полуфинальный поединок проведёт дома и теоретически с более слабой сборной. По крайней мере, из возможных соперников на данный момент (Шотландия, Северная Македония, Турция, Финляндия, Австрия, Чехия) никто не выглядит непроходимым.

Полуфиналы плей-офф пройдут 24-25 марта на полях «сеяных» команд. Финалы состоятся 28-29 марта, домашние команды решающих матчей будут определены жеребьёвкой.