Сегодня, 16 ноября, молодёжная сборная России проведёт отборочный матч чемпионата Европы 2023 года против Испании. Игра состоится на «Арене Химки» и стартует в 20:00 по московскому времени.

После пяти игр Испания и Россия занимают первые два места в группе C. Испанцы выиграли все пять матчей с разностью мячей 17-3. Россия победила четыре раза, а единственное поражение потерпела как раз от Испании на старте отбора — 1:4. Затем последовали четыре сухих выигрыша: 6:0 с Мальтой, 1:0 с Северной Ирландией, 3:0 с Литвой, 3:0 со Словакией.

В молодёжную сборную России в числе прочих вызваны футболисты, имеющих опыт выступления за национальную команду — Максим Мухин из ЦСКА и Константин Тюкавин из «Динамо». Среди футболистов «Зенита» в коанды попал Кирилл Кравцов.

Кроме того, команду Михаила Галактионова вызван форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 11 мячами. В молодёжной сборной России на данный момент он отметился четырьмя голами и одним результативным пасом в трёх играх.