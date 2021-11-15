Сегодня, 16 ноября, юношеская сборная России для игроков не старше 19 лет, проведёт заключительный матч 1-го раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2023. Подопечные Дмитрия Хомухи сыграют с Фарерскими островами.

Игра, как и остальные матчи группы 2, состоится в Греции. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Сборная России досрочно обеспечила себе выход в следующий раунд. В первой игре 10 ноября команда Хомухи одолела Грецию 1:0, а три дня спустя сенсационно выиграла у Германии — 3:1.

В следующий этап пройдут по две лучшие команды из каждой группы, после чего состоится жеребьёвка элитного раунда. 21 команда будет поделена на 7 групп, победители которых поедут на юношеский Евро-2022.

Финальный турнир пройдёт с 20 июля по 2 августа 2022 года в Словакии.