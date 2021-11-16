Российский теннисист Даниил Медведев проведёт второй матч группового раунда Итогового турнира ATP. Его соперником станет представитель Германии Александр Зверев.

В стартовой игре турнира Медведев, идущий вторым в рейтинге ATP, одолел Хуберта Хуркача из Польши — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Зверев выиграл у итальянца Маттео Берреттини первый сет — 7:6 (9:7), а во втором при счёте 1:0 в пользу немца Берреттини снялся из-за травмы.

Медведев и Зверев провели между собой в туре десять матчей, в их противостоянии ничья 5-5. Зверев победил в первых четырёх, затем после первого поражения выиграл ещё один раз. После этого уже Медведев победил в четырёх встречах подряд, в том числе дважды в этом году — на ATP Cup в феврале (3:6, 6:3, 7:5) и в полуфинале «Мастерса» в Париже (6:2, 6:2).

Итоговый турнир ATP проходит в 2021 году в Турине. Медведев — действующий победитель турнира.