Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков обратился к родному брату Александру перед матчем против «Нижнего Новгорода» в 15-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Александр Кержаков с 17 июня возглавляет клуб из Нижнего Новгорода. На этой неделе состоится их очное противостояние.

«Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить! », – сказал Михаил Кержаков в видео со страницы клуба в Instagram.

Матч «Зенит» – «Нижний Новгород» состоится в пятницу, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В таблице после 14-го тура петербуржцы занимают лидирующую позицию с 30 очками, их соперники из Нижнего Новгорода идут на 13 строчке с 14 баллами.