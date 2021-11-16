Сегодня, 16 ноября, состоятся заключительные матчи группового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022. Места в финальной стадии турнира и в стыковых матчах будут определены в группах D, E и G.

В группе D первое место и прямую путёвку на турнир себе обеспечила сборная Франции, набравшая 15 очков в 7 матчах. Действующие чемпионы мира сыграют на выезде с Финляндией. На счету финнов 11 очков, и они идут на втором месте в таблице.

На два очка от Финляндии отстаёт Украина, которой предстоит на выезде сыграть с Боснией и Герцеговиной (7 очков). Украинцы не потерпели ни одного поражения с семи встречах, но выиграли лишь один раз.

Чтобы Украине попасть на ЧМ-2022, нужно обязательно побеждать боснийцев. Финляндия должна проиграть дома немотивированной Франции. При этом украинцев может устроить и ничья в параллельной встрече, но для этого команда должна ликвидировать отставание по забитым и пропущенным мячам. У Финляндии сейчас разность 10:8, у Украины — 9:8. Если разность и число забитых голов будут абсолютно идентичны, то украинцы будут выше по личным встречам.

В группе E ситуация менее запутанная. Бельгия, как и Франция, досрочно вышла на ЧМ-2022 с первого места и сыграет на выезде с Уэльсом. Валлийцы имеют в активе 14 очков и идут в таблице вторыми. Им достаточно не проиграть немотивированной Бельгии, чтобы остаться на втором месте.

Третьей в группе E идет Чехия, которая дома встретится с Эстонией. Её отставание от Уэльса составляет 3 очка. При этом и Чехия, и Уэльс уже пробились в стыковые матчи — команда, которая останется третьей, пройдет по итогам Лиги наций.

Самая запутанная ситуация остаётся в группе G. В ней сразу три сборные претендуют на прямое попадание на ЧМ-2022. Нидерланды лидируют в таблице с 20 очками, Турция и Норвегия имеют в активе по 18 очков, но у турок чуть лучше разность мячей — «+10» против «+9».

Нидерланды принимают дома Норвегию, Турция играет на выезде с Черногорией. Если голландцы выиграют, то останутся в группе первыми. Если сыграют вничью, им достаточно будет, чтобы Турция не победила Черногорию с нереалистичной разностью — в 13 и более мячей.

Если Нидерланды проигрывают, то опустятся как минимум на второе место в группе, пропустив вперёд Норвегию. Если Турция победит Черногорию, то голландцы станут третьими и вообще не пройдут на ЧМ. Турки и норвежцы в таком случае займут два первых места, а победитель будет определён по итоговой разности голов.

Все матчи отбора ЧМ-2022 в Европе стартуют в 22:45 по московскому времени.