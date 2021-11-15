Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, как будет формироваться женская команда на этапы Кубка мира. Специалист назвал критерии отбора на сезон-2021/22.

Он заявил, что осталось только одно вакантное место, так как все остальные кандидаты были выбраны по тренерскому решению.

«Говоря о Кубке мира — убираем всех тех, кто уже отобран, и смотрим на остальных. У меня было немного другое видение отбора, но правление СБР выдвинуло свои требования, – приводит слова Шашилова Матч ТВ.

Эксперт добавил, что многие спортсмены из команды способны показать себя на международном уровне.

Ранее стали известны результаты первой контрольной гонки в Тюмени. Одинаковое время показали Лариса Куклина и Светлана Миронова, спортсменки разделили первое место. Третьей стала Тамара Дербушева.