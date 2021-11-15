Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова. Экс-биатлонистка считает, что наставник продвигает в команду своих спортсменок.

Кристина, дочь Анфисы Резцовой, заняла в спринтерской контрольной тренировке пятое место.

Экс-биатлонистка заявила, что проигрыш дочери более 20 секунд Куклиной и Мироновой – это что-то странное. Резцова считает, что хронометраж гонки велся неправильно, Шашилов подделал результаты в пользу своих спортсменок. Анфиса отметила, что результаты выкладывали 2 часа. Это очень долго.

«По чемпионату России Кристина железно проходит на Кубок мира. А теперь ее хотят отстегнуть. Это что за беспредел? Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила», – заявила Резцова-старшая «РИА Новости Спорт».

Первый этап Кубка мира пройдет 27 ноября в шведском Эстерсунде.