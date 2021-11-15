Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах женской спринтерской гонки, прошедшей на тренировочном сборе национальной команды России в Тюмени.

«Интереснейшие результаты! Еще и две победительницы – Миронова с промахом показывает такое же время, как и чисто отстрелявшаяся Куклина», – заявил Губерниев в своем телеграм-канале.

Комментатор добавил, что Куклина рвется в основу сборной России и, вероятно, попадет на Олимпийские игры. Губерниев удивлен пятым местом Кристины Резцовой, которая вернулась после рождения ребенка.

Дмитрия разочаровала Казакевич. Биатлонистка допустила пять промахов. Это, по словам Губерниева, чудовищно для спортсменки, которая претендует на место в сборной России.

Губерниев заявил, что во второй контрольной гонке девушкам придется постараться, чтобы показать, на что они способны.