Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на поражение от Сербии (1:2) в решающем матче квалификации чемпионата мира-2022. Форвард был на поле в слезах.

По информации португальской газеты A Bola, сильно расстроился после проигрыша национальной команды. Источник сообщает, что после финального свистка футболист сел на газон, положил руки на колени и заплакал.

В прошедшем матче Роналду ни разу не пробил в створ чужих ворот. Это произошло впервые в период отборочных матчей чемпионатов мира.

Сербия сенсационно выиграла 2:1 и финишировала на первом месте в группе с 20 очками. Португалия отправилась в стыковые матчи, набрав на три балла меньше. Там с ней может встретиться сборная России.