Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал поражение национальной команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Матыцин назвал поражение тяжелейшим. Он согласен с мнением главного тренера и президента Российского футбольного союза.

«Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором. Поэтому, наверное, результат закономерен», – заявил чиновник ТАСС.

Министр спорта призвал не терять надежды и верить в команду. Впереди – стыковые игры. 26 ноября будут известны соперники сборной России. Матыцин надеется на то, что национальная команда пройдет на чемпионат мира-2022 через стыковые матчи.

По итогам отборочного турнира сборная России стала второй в группе H и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 в Катаре. Хорватия прошла на турнир с первого места.