Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что в их американский дом залез енот. Животному удалось стащить соску у младшего сына хоккеиста.

Девушка опубликовала забавную Stories с енотом на своей странице в Instagram. Шубская поделилась изображением милого зверя.

«Пришел, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты, вернулся и как ни в чем не бывало зашел к нам на виллу в поисках еды. Еле его прогнали», – написала жена Овечкина на фото.

Шубская также восхитилась крохотными пальчиками енота.

Александр Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. Все это время за исключением одного сезона он провел в «Вашингтоне». В 2016 году он женился на Анастасии Шубской.