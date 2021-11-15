Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов прокомментировал игру сборной России в матче с командой Хорватии.

Стрепетов считает, что шансы пробиться на ЧМ-2022 еще не потеряны. Эксперт рассказал, почему национальная команда проиграла Хорватии.

«Валерий Карпин выбрал на матч тактику активной обороны. Но при выборе состава, как мне кажется, он допустил ошибки», – приводит слова Стрепетова «Петербургский дневник».

Эксперт считает, что на фланге должен быть играть Алексей Сутормин. Он смог бы принести команде пользу в плохую погоду. Стрепетову не понравилось, что Карпин выпустил в атаку Алексея Ионова, ведь у него было мало практики в «Краснодаре». Эксперт считает, что если бы главный тренер раньше выпустил Андрея Мостового, исход матча был бы другим.

Стрепетов не считает второе место в группе провалом. Впереди стыковые матчи. Главное – что к игрокам нет претензий по самоотдаче.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. В этот день сборная России узнает соперников на мартовские матчи.