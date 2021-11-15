Спортивная гимнастка и серебряный призер Олимпиады-2016 Дарья Нагорная (Спиридонова) рассказала об отношении к фигурному катанию и дружбе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Девушка считает это вид спорта безумно красивым. Также Нагорная отметила, что еще в 2015-м году познакомилась с Евгенией Медведевой, а дружат они до сих пор.

«Мне очень нравится этот вид спорта. Мне кажется, если у меня будет дочка, я ее отдам в фигурное катание. Ну, от ее желания это тоже будет зависеть. С Женей мы общаемся больше всего, а так, конечно, слежу, что происходит там. Стараюсь всех поддерживать», –цитирует спортсменку Матч ТВ.

Гимнастка является призером Олимпийских Игр в Рио, чемпионкой мира и Европы. Она объявила о завершении карьеры в феврале 2021 года.