Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о перспективах Александра Максименко в московском клубе.

«Максименко безусловно хороший вратарь, но по большому счету он воспользовался травмами Селихова», – заявил Филимонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Экс-вратарь не наблюдал у Александра особого прогресса в игре за «Спартак». Он, по словам Филимонова, играл достаточно стабильно, но не более того.

Филимонов связывает спад Максименко с восстановлением Селихова. Экс-вратарь считает, что на Александра повлияла конкуренция в команде. Ему пришлось доказывать свою состоятельность и он начал ошибаться.

Экс-вратарь заявил, что сейчас все в руках Селихова. Он должен показать стабильную игру и закрепиться в основе «Спартака» до конца сезона.

«Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 19 очков.