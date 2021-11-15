Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в первом матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Игра завершилась со счетом 2:0.

Первая ракетка мира превзошла соперника в двух сетах 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Победитель сделал десять эйсов и выполнил все подачи без ошибок. Он же реализовал 3 из 5 брейк-поинтов.

Его соперник девять раз подал навылет, обошелся четырьмя ошибками и использовал единственный брейк-поинт.

Далее соперниками Джоковича по зеленой группе турнира станут Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. Встреча с россиянином запланирована на 17 ноября.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP в этом году составил 7 250 000 долларов.