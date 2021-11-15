Экс-главный тренер ЦСКА Ивица Олич, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, прокомментировал игру защитника армейцев Игоря Дивеева в матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Олич заявил, что он обсуждал Дивеева с тренерами и игроками после матча. Все сошлись во мнении, что Игорь был одним из лучших в сборной России. Он может играть в любом клубе Европы, заявил Ивица.

«Если он хочет подняться на самый высокий уровень, стоит подумать о том, чтобы поменять команду и лигу. Наши при первой возможности уезжают в лучшие команды и чемпионаты. В России не так», – заявил Олич в интервью «Чемпионату».

Экс-тренер ЦСКА добавил, что Дивеев обладает всеми необходимыми качествами, которые нужны, чтобы добиться успеха в Европе. Игроки сборной Хорватии подтвердили, что Игорь был одним из лучших в сборной России.