«Сибирь» выиграла в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Новосибирска обыграла «Нефтехимик» по буллитам со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Форвард гостей Денис Вихарев забросил шайбу при помощи Руслана Петрищева и Сергея Купцова. «Сибирь» восстановила равновесие в матче уже через две минуты. Ответную шайбу забросил защитник Вадим Кудако с передачи Антона Шенфельда и Ника Шора.

«Нефтехимик» снова вышел вперед на 32-й минуте. Забил форвард Сергей Купцов. Пас ему отдал Кирилл Воробьев.

Через 8 минут хозяева снова восстановили равновесие в счете. Забил нападающий «Сибири» Евгений Чесалин с передачи Дениса Бодрова.

В серии буллитов единственную шайбу забил форвард «Сибири» Александр Шаров.

«Сибирь» набрала 29 очков в 28 матчах, одержав восьмую победу в последних девяти встречах. Команда идет на шестом месте на Востоке.