Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, какие факторы влияют на стрельбу в положении лежа.

Елисеев сообщил, что профессиональные стрелки меняют длину приклада в зависимости от того, из какой позиции стреляет человек. Сделать такое по ходу гонки достаточно сложно.

Матвей давно использует механизм, с помощью которого можно поменять длину приклада прямо на дистанции одним щелчком. Однако, стрельба все равно дается ему нелегко.

«У нас ведь, помимо длины приклада, приходится учитывать миллион параметров», – заявил Елисеев в интервью RT.

Биатлонист рассказал, что на точность стрельбы влияют такие факторы, как ветер и умение спортсмена справляться с высоким пульсом. Первый фактор, в большей степени, влияет на стрельбу стоя, а второй – на работу из положения лежа.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет 27 ноября в шведском Эстерсунде.