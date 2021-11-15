Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

Губерниев заявил, что Резцова часто дает комментарии не совсем в адекватном состоянии. Он посоветовал не принимать близко к сердцу слова Анфисы Анатольевны.

«У меня были прецеденты, когда она приходила, например, на эфир выпивши. И собственно говоря, об этой проблеме Анфисы Анатольевны все знаю. Поэтому оставим за скобками ее слова», – сказал Губерниев в интервью Eurostavka.

Ранее Анфиса Резцова выразила недовольство работой старшего тренера сборной России по биатлону Михаила Шашилова. Она заявила, что наставник продвигает своих подопечных, оставляя в запасе ее дочь Кристину Резцову.