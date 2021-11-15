Генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов рассказал о будущем главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Сайманов заявил, что казанская команда показывает те результаты, на которые рассчитывало руководство. У него нет завышенных ожиданий по поводу работы тренерского штаба. Гендиректор сказал, что в данный момент команда находится на этапе строительства, пробуются разные схемы. Именно поэтому, результат ожидаемый.

«Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас все спокойно и хорошо», – заявил Сайманов.

Гендиректор «Рубина» добавил, что клуб старается работать в соответствии с принятым планом развития. Он посоветовал не верить слухам.

«Рубин» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 19 очков в 14 матчах.