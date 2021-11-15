Канадский хореограф Эшер Хилл прокомментировал победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на четвертом этапе Гран-при Японии в Токио. Пара выступает в танцах на льду.

Хилл заявил, что он был рад видеть дуэт на соревнованиях после пропуска турниров из-за травмы спины у Никиты. Хореографу понравился ритм-танец Синициной и Кацалапова. Но он заявил, что выступление было не на одном уровне в лидерами в танцах на льду.

Произвольный танец хореограф назвал скучным. Его внимание захватили только несколько элементов. Хилл хочет, чтобы Синицина и Кацалапов в олимпийском сезоне танцевали более зрелищно. Хореографу не понравилось совмещение Рахманинова, Паганини и ирландских танцев в одном номере. Хилл заявил, что это сбивает с толку.

Канадец не понимает, за что судьи поставили десятки за компоненты российской паре. Он планирует посмотреть прокаты танцоров на льду на Rostelecom Cup.