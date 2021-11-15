Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, куда мог перейти форвард «Локомотива» Федор Смолов.

«Реально ли Смолов мог оказаться в Турции? Мог, конечно. К нему был интерес. Что был за диалог? Смоловым интересуется «Бешикташ», рассматривают как замену Дженку Тосуну», – заявил Арутюнов.

Агент футболиста Герман Ткаченко тогда заявил, что Смолов хочет перейти в клубы Бундеслиги или Английской Премьер-Лиги. Тогда ожидалось, что Федор йудет в «Вэст Хэм».

Смолова вместе в агентом тогда даже приглашали в Стамбул, чтобы он посмотрел город, стадион и базу футбольного клуба. Федор отказался потому, что собирается в отпуск.

Арутюнов рассказал, что также рассматривался вариант с арендой, но «Локомотив» не отпустил игрока.

Федор Смолов в текущем сезоне вышел на поле в 12 матчах и забил 7 голов.