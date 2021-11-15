Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении от национальной команды Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Карпин заявил, что те же самые проблемы, что и в матче с Хорватией, были во встрече со сборной Словении. Тогда, по словам главного тренера, он дал игрокам слишком много информации и запутал их.

«В игре с Хорватией все психологические проблемы вылезли наружу», – заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

У главного тренера нет претензий по поводу настроя игроков. Все боролись за выход на чемпионат мира, но качественной игры не получилось.

Напомним, единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов на 81-й минуте.

Сборная России сыграет в стыковых матчах в марте за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.