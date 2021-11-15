В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» в овертайме одержал победу над «Металлургом» со счетом 3:2. Встреча прошла в Челябинске.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Шайбу кистевым броском забросил форвард «Металлурга» Андрей Чибисов. Ассистировал ему Джош Карри.

На 31-й минуте «Трактор» сравнял счет. Лукашу Седлаку помогли Ник Бэйлен и Никита Тернышный.

На 33-й минуте Никита Тернышный вывел «Трактор» вперед. Голевую передачу ему отдал тот же Бэйлен.

Гости сравняли счет на 50-й минуте усилиями Брендана Лайпсика. Ассистировал ему Николай Голдобин.

Исход матча решился в овертайме. Победный гол забил Ник Бэйлен.

«Трактор» идет на втором месте Восточной конференции с 44 очками. «Металлург » лидирует на Востоке, набрав 47 баллов.