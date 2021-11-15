Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении от Хорватии в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

Карпин заявил, что если он хочет и дальше развиваться как тренер, то должен быть готов к тому, что в матчах против таких команд, как Хорватия, ответственность будет выше.

Главный тренер сборной России в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» сказал, что не уверен в том, что сможет изменить команду к мартовским матчам.

«Я не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, если судить по тому, что было вчера. Я в раздумьях», – заявил Карпин.

Главный тренер сборной России добавил, что в команде никогда не было психологов. Он не уверен, что они смогут помочь игрокам национальной команды за 3-4 дня.

По итогам отборочного турнира Россия заняла второе место в группе H. В марте национальную команду ждут стыковые матчи за право выхода на ЧМ-2022.