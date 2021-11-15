Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, вызовет ли Артема Дзюбу на стыковые матчи за право выхода в финальную часть ЧМ-2022. Игры пройдут в марте 2022 года.

Карпин вспомнил, как позвонил Дзюбе, чтобы включить его в основной состав сборной России на матчи со Словакией и Словенией. После того, как Артем сказал, что не готов физически, тренер закрыл этот вопрос и решил пригласить в национальную команду других футболистов.

«Он должен играть хорошо, играть за «Зенит». В прошлом месяце Дзюба не отыграл все 90 минут в матчах со «Спартаком» и»Динамо», – заявил Карпин.

В стартовых матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона Дзюба, по словам Карпина, выглядел неубедительно. В октябре, когда набрал форму, главный тренер был готов вызвать его в основной состав, но Дзюба отказался. В дальнейшем решения будут приниматься, исходя из физической формы форварда.

Сборная России заняла второе место в отборочной группе H к ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира.