Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как выглядел бы идеальный эстафетный состав мужской сборной России.

Елисеев поставил бы на первый этап Антона Бабикова. Сам бы пробежал второй этап, передал бы эстафету Александру Логинову, а финишный этап он бы доверил Эдуарду Латыпову.

«Если исходить из результатов прошлого сезона, у меня чуть стабильнее скорость была, а на втором этапе очень быстро сейчас бегут», – заявил Елисеев.

Биатлонист добавил, что на первом этапе дают втянуться. Бабиков, за счет этого, хорошо выходит с первого рубежа. Он качественно и быстро стреляет.

Матвей Елисеев – 28-летний биатлонист, бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года в эстафете и чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте.